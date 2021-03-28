Эксперт оценил влияние курса рубля на жизнь россиян

Основатель Frendex Group Руслан Пичугин оценил влияние курса рубля на жизнь россиян словами «мы не так сильно зависим». Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

По словам эксперта, в большинстве случаев колебания курса рубля составляют часть инфляции, к которой россияне уже давно привыкли. Изменение курса преимущественно влияет на покупки в иностранной валюте и на расходы за рубежом.

Пичугин заявил, что товары в магазинах закупаются по долгосрочным контрактам, в которых заранее прописываются возможные изменения курса.

«На цены в магазинах оказывает влияние среднесрочный курс валюты, а не краткосрочные колебания», — объяснил эксперт. Исключением являются производители продуктов питания, так как они осуществляют закупки сырья в долларах. «Однако это скорее отразится на прибылях производителей», — подчеркнул специалист.

По его словам, сильнее всего курсовые разницы влияют на цены в иностранной валюте. Такие колебания для россиян отражаются на стоимости зарубежных товаров или расходах туристов на отдых за границей.

Ранее в марте Кремль прокомментировал курс рубля фразой «ничего у нас не лихорадит». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался считать курс рубля высоким на фоне ожидания новых антироссийских санкций США.