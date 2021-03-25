Кремль прокомментировал курс рубля фразой «ничего у нас не лихорадит»

Кремль отказался считать курс рубля лихорадочным на фоне ожидания новых антироссийских санкций США. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Я не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего у нас не лихорадит. Волатильность, может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного — может быть, но ничего не лихорадит», — прокомментировал Песков, отвечая на вопрос, автор которого заметил, что «лихорадит рынок рубля и российского долга».

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Кремлю ничего не известно о сроках введения и масштабах возможных санкций: «Что касается непрекращающихся санкций, то это нужно спрашивать в Вашингтоне».

17 марта США объявили о новых торговых санкциях против России. Данные ограничения коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. До 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения: в частности, на предметы, связанные с авиацией, космосом и предметами для шифрования и технологий программного обеспечения.

Эти санкции — продолжение ограничительных мер, введенных в начале марта. Тогда под санкции попали девять компаний из России, три — из Германии, и одна — из Швейцарии. В документах говорилось, что санкции против этих организаций вводятся «за деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».