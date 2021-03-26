Минфин России рассказал о крушении надежд

Повышение Центробанком России ключевой ставки стало крушением надежд для «колоссального количества людей». Об этом на конференции Ассоциации банков России заявил замглавы министерства финансов Алексей Моисеев, передает РБК.

Он сравнил решение регулятора установить ставку на уровне 4,5 процента (плюс 25 базисных пунктов) с холодным душем, поскольку многие эксперты «не верили в сигналы». Моисеев поблагодарил ЦБ за принятое решение, так как оно позволит людям «встряхнуться» и понять, что «вообще никто не шутит» и дальнейшее повышение возможно.

По словам чиновника, тут можно говорить о таком психологическом состоянии, как отрицание. То есть, объяснил он, человек видит, что что-то будет, но отказывается верить в это. Так поступали и люди, оперирующие на рынке процентных ставок, и потребители-заемщики, хотя в «Основных направлениях денежно-кредитной политики» их предупреждали.

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Замглавы Минфина напомнил, что термин «нормализация процентной политики» говорил о ключевой ставке на уровне 5-6 процентов. И представление, что эти слова ничего не значили, были ошибочными.

Накануне решение ЦБ раскритиковал глава Минэкономразвития Максим Решентников. Он объяснил, что в принципе понимает его смысл, которое позволяет бороться с инфляцией, но считает неверным использование для этих целей одной лишь ставки. По мнению министра, нынешний вариант приведет к сокращению инвестиций.

Жестче всех выступил российский миллиардер Олег Дерипаска, который последовательно критикует руководство ЦБ. Он считает, что регулятор поддерживает «восставшую оппозицию», потому что его политика обеспечит стагнацию экономики и снизит популярность правительства Михаила Мишустина и партии «Единая Россия», которой осенью предстоят сложные выборы.