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Российский миллиардер обвинил Центробанк в работе на «восставшую оппозицию»

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Олег Дерипаска
Олег Дерипаска
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Цикл повышения ключевой ставки, который в минувшую пятницу, 19 марта, начал Центробанк России, свидетельствует о поддержке регулятором «восставшей оппозиции». Об этом в своем Telegram-канале написал российский миллиардер Олег Дерипаска.

Он обвинил руководство ЦБ в работе против правительства Михаила Мишустина и партии «Единая Россия», которой осенью «предстоят тяжелые выборы в регионах». Дерипаска призвал «приструнить» Банк России, «подталкивающий граждан на улицы».

По его мнению, нынешняя финансовая политика обеспечит еще четыре года стагнации экономики, а поменять ее получится «не при этой власти». Позднее Дерипаска указал, что имел в виду финансовую власть.

Перед этим бизнесмен представил семь аргументов против мотивов, которыми Центробанк и его председатель Эльвира Набиуллина руководствовались при решении по ключевой ставке. Во-первых, он усомнился в восстановлении внутреннего спроса, указав, что большинство индикаторов экономической активности по-прежнему находятся в отрицательной зоне.

Далее Дерипаска подчеркнул, что борьба с инфляцией через повышение ставки негативно сказывается на экономическом росте, что только усугубит последствия кризиса. Также он назвал сомнительной идею, что из-за снижения количества зарубежных поездок сэкономленные средства перераспределились на покупку товаров и услуг внутри страны, что негативно повлияло на инфляцию. Миллиардер заметил, что инфляционные ожидания населения высоки, но в то же время снижаются, как и в других странах. При этом за рубежом такая ситуация не приводит к ужесточению денежно-кредитной политики.

Отдельно он остановился на аргументе ускорения банковского кредитования. Дерипаска подчеркнул, что оно достигнуто за счет займов секторов экономики, ориентированных на экспорт, а во всех остальных секторах динамика оставалась сдержанной.

Сам миллиардер предложил снизить ставку ЦБ до трех процентов, включить печатный станок и снизить стоимость заимствований для Минфина до 3,5 процента. При этом он никак не комментирует ситуацию, при которой даже в нынешних условиях ведомство испытывает существенные трудности с размещением ОФЗ.

В субботу, 20 марта, Дерипаска назвал решение ЦБ атакой на доходы граждан и прибыль компаний. По его мнению, в таких условиях «граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет». Позднее с ним заочно поспорил другой российский миллиардер Владимир Потанин. Он объяснил, что атакой на граждан было бы ускорение инфляции, которое наверняка началось бы после снижения ставки.

Ранее, в феврале, Дерипаска обвинил Госдуму в поддержке разрушения экономики, поскольку одобрение ею деятельности ЦБ делает американские санкции более эффективными.

Миллиардер критикует Центробанк под руководством Эльвиры Набилуллиной не первый год. Даже в условиях снижения ставки он утверждал, что темпы слишком медленные и усложняют развитие страны, закрывая доступ к дешевым кредитам. Эта позиция близка доводам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в выходные уволил главу Центробанка страны Наджи Агбала за повышение ключевой ставки с 17 до 19 процентов. Действия главы страны привели к обрушению турецкой лиры.

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