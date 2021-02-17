Российский миллиардер обвинил Госдуму в поддержке разрушения экономики

Очередную порцию критики обрушил российский миллиардер Олег Дерипаска на Центробанк России и его председателя Эльвиру Набиуллину. В своем Telegram-канале бизнесмен обвинил ее в «разрушении с запредельным цинизмом последних надежд на экономический рост в этом году».

По его мнению, такая деятельность добавляет эффективности американским санкциям и перечеркивает многолетнюю работу правительства и президента страны. При этом впервые Дерипаска обвинил в поддержке действий Набиуллиной Госдуму, указав, что одобрение главы ЦБ не прекращалось в течение всего времени ее работы.

«Послушная Центробанку Госдума в очередной раз одобрит эту деятельность. Напомним, что начиная с 2013 года, года начала снижения доходов граждан Российской Федерации, она это делала уже более 20 (!!!) раз», Олег Дерипаска

Конфликт Дерипаски и Центробанка продолжается не первый год. Миллиардер считает критически необходимым понижение ключевой ставки до уровня, который позволит бизнесу получать дешевые кредиты.

По его мнению, обесценивание национальной валюты, которое, как правило, является неизбежным следствием такого шага, только поможет российской экономике, а развитие последней повысит благосостояние граждан. Ранее на такой политике, в частности, настаивал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Результатом стало рекордное обесценивание турецкой лиры, вслед за которым последовала отставка главы национального регулятора и повышение ставки.

Ранее Дерипаска раскритиковал Китай и поддержал действия администрации президента США Джо Байдена в области экологической политики, поскольку считает необходимым запрет ископаемого топлива ради будущего планеты. Между тем советник президента России Владимира Путина по климату Руслан Эдельгериев предупредил, что ускорение климатической повестки в развитых странах мира чревато их отказом от российских нефти и газа.