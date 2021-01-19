Российский миллиардер увидел возможность для прорыва

Россия могла бы воспользоваться трехкратным ростом стоимости контейнерных перевозок из Азии в Европу, чтобы получить новых клиентов для Транссибирского маршрута. Об этом в своем Telegram-канале написал миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, ситуация дает возможность для настоящего прорыва, «тысяч новых клиентов и миллиардов экспортной выручки». Доход позволит модернизировать маршрут и использовать его для перевозки контейнерных грузов, а не угля.

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Дерипаска выразил надежду, что новый министр транспорта Виталий Савельев сумеет «своим педантичным, скрупулезным подходом» сделать то, что до него не удавалось никому.

Бизнесмен сослался на статью Financial Times, в которой описываются проблемы с поставками грузов морским путем. Помимо существенного роста стоимости, сбивается график, так что даже заплатившие в разы больше обычного компании получают купленный товар с непредсказуемой задержкой. Эксперты полагают, что ситуация связана с неравномерными локдаунами, которые вводились по всему миру. Из-за них в некоторых регионах ощущается нехватка судов.

Савельев, о котором упомянул Дерипаска, возглавил министерство в ноябре 2020 года, придя на смену Евгению Дитриху. До этого он с 2009 года руководил «Аэрофлотом».

Ранее стало известно, что вторая очередь расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей обойдется в 40 миллиардов рублей. Минэнерго ожидает, что расходы возьмет на себя бизнес и компенсирует их за счет роста тарифов.