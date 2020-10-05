Расширение БАМа и Транссиба обойдется бизнесу в десятки миллиардов рублей

За электросетевую инфраструктуру второй очереди расширения БАМа и Транссиба предложили заплатить крупному бизнесу, это обойдется в десятки миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ». Минэнерго предложило поднять тарифы для потребителей магистральных сетей, указывает газета. По оценкам аналитиков, нагрузка на оптовый рынок может вырасти совокупно на 40 миллиардов рублей.

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В частности, ведомство предлагает с 1 июня 2021 года дополнительно поднять тариф на передачу энергии для прямых потребителей принадлежащей «Россетям» Федеральной сетевой компании (ФСК) на 0,6 процента в год, для распределительных сетей — на 0,2 процента в год. Минэкономики и ФАС до середины октября проанализируют возможность введения такой надбавки.

В августе ФСК просила у правительства выделить на электрификацию БАМа и Трассиба 134,2 миллиарда рублей. Без субсидии текущие тарифы не позволят проекту окупиться. Однако источники «Коммерсанта» считают, что ФСК вряд ли сможет получить деньги. При этом, стоимость строительства новых подстанций и магистральных сетей оценивается в 184,73 миллиарда рублей.

Дополнительную нагрузку предлагают возложить на главных бенефициаров строительства — угольные компании. Например, в «Сообществе потребителей энергии» такое решение считают более справедливым, чем «размазывать ровным слоем на всю страну».