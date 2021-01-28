Российский миллиардер поддержал США и выступил против Китая

Первые действия администрации президента США Джо Байдена свидетельствуют о том, что страна не просто хочет ограничить использование ископаемого топлива, но и вскоре полностью запретить использование каменного угля. Об этом в своем Telegram-канале написал российский миллиардер Олег Дерипаска.

Он поддержал такие действия, назвав их единственно возможным шагом, если человечество хочет предотвратить фатальные изменения климата и «сохранить планету». По мнению Дерипаски, такие инициативы на уровне страны — это шаг вперед.

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Вместе с тем бизнесмен выступил против действия Китая, который продолжает активно использовать каменный уголь и строить новые электростанции для его сжигания.

Дерипаска отметил, что в мире пока отсутствуют реальные механизмы наказания за неисполнение международных соглашений по климату. И это при том, что 2020 год стал вторым по средней температуре за всю историю наблюдений

Главной проблемой миллиардер назвал слишком слабое внимание к ядерной энергетике, без развития которой, уверен он, проблему с вредными выбросами не решить. «Только ядерная энергетика в состоянии сбалансировать без углеводородов потребности населения планеты в энергии», — подчеркнул Дерипаска.

Ранее миллиардер призывал воспользоваться трехкратным ростом стоимости контейнерных перевозок из Азии в Европу, чтобы совершить прорыв в деле транзитных перевозок по Транссибирскому маршруту.