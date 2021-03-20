Российский миллиардер назвал рост ключевой ставки ЦБ атакой на доходы граждан

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал повышение Центробанком ключевой ставки, назвав такое решение атакой на доходы граждан и прибыль компаний. Соответствующую критику он высказал в своем Telegram-канале в субботу, 20 марта.

При этом Дерипаска обратил внимание, что повышение ставки, на его взгляд, преследует уже не экономические, а политические цели. По его мнению, ЦБ «решил похоронить молодое правительство технократов [премьер-министра Михаила] Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу». Дерипаска объяснил это отсутствием роста доходов беднейших россиян на фоне восстановления мировой экономики.

«Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России», — подчеркнул миллиардер.

В пятницу, 19 марта, ЦБ впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку. Он выросла на 0,25 процентных пункта — до 4,5 процента годовых. На следующих заседаниях руководства регулятора, ближайшее из которых состоится 23 апреля, возможно дальнейшее повышение ставки. ЦБ ожидает, что показатель годовой инфляции вернется к целевому уровню в 4 процента в первой половине 2022 года.

Об ужесточении кредитной политики может свидетельствовать и внешний вид главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. На заседании в пятницу она была в красном пиджаке и с брошью в виде ястреба, опускающегося на добычу. Ястреб является одним из классических для рынка сигналов. С помощью этой птицы описывают ужесточение денежно-кредитной политики, в том числе повышение ключевой ставки. Противоположный сигнал подает голубь.

Повышение ставки может повлиять на снижение темпов инфляции и позволит привлечь иностранный капитал, поскольку инвесторы чаще предпочитают вкладываться в страны с высокими ключевыми ставками, что повлечет укрепление курса рубля. С другой стороны могут подорожать кредиты, из-за чего внутри страны приток капитала в экономику замедлится.