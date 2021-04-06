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Кремль отреагировал на просьбу США объяснить передвижение войск России

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать просьбу Госдепартамента США дать разъяснения по передвижению войск в России словами «все уже сказано». Об этом сообщает ТАСС во вторник, 6 апреля.

Накануне Песков, комментируя сообщения о якобы блуждании российских войск по Ростовской области с заклеенными номерами, заявил, что никто не блуждал и не блуждает. Он подчеркнул, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным. Пресс-секретарь напомнил, что российская сторона ни для кого не представляет угрозы.

5 апреля власти США попросили Россию объясниться за «провокации» в виде передвижений войск у российско-украинской границы. В тот же день тему перемещения российских войск у украинской границы обсудили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что РФ сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР.

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