Зеленский и Джонсон обсудили перемещение российских войск у границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили перемещение российских войск у украинской границы. Об этом британский политик сообщил в своем Twitter.

«Я разговаривал с президентом Зеленским сегодня вечером относительно наших опасений по поводу дестабилизирующей российской военной активности на границе с Украиной», — написал Джонсон. По словам политика, он подтвердил «неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны Великобритании.

31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной. После этого Главное управление разведки министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

1 апреля Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. После этого украинский министр обороны Андрей Таран провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Во время встречи представитель Киева указал на «системную эскалацию ситуации» и обвинил Россию в том, что она не хочет «подтвердить приверженность режиму прекращения огня». Вашингтон, в свою очередь, пообещал поддерживать Киев, поскольку он «защищает свой суверенитет и территориальную целостность».