Иностранцы разочаровались в госдолге России

Доля инвесторов-нерезидентов среди владельцев госдолга России снизилась до минимального показателя за последние шесть лет, пишет РБК со ссылкой на обзор «ВТБ Капитал» и его аналитика Максима Коровина.

По состоянию на начало апреля, доля облигаций федерального займа (ОФЗ) в собственности нерезидентов составляла меньше 20 процентов, снизившись за последний месяц на 2,8 процентных пункта.

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Иностранцы разочаровались в российском госдолге на фоне угрозы новых санкций со стороны США, которые могут включать в себя запрет на владение ОФЗ американскими резидентами. Такие опасения наложились на существующую с весны прошлого года тенденцию по выходу инвесторов из активов развивающихся стран. Еще одна причина — активная скупка гособлигаций крупнейшими государственными банками.

В марте 2020 года вложения нерезидентов в российский госдолг, напротив, находились на исторически максимальном уровне и достигали 34,9 процента.

В марте Минфин испытывал сложности с размещением очередного выпуска ОФЗ, не сумев распродать его в полном объеме. После этого покупать госбумаги активно начали отечественные банки.