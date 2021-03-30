Российской экономике предсказали восстановление

Всемирный банк предсказал российской экономике скорое восстановление от последствий пандемии коронавируса. Доклад организации есть в распоряжении «Ленты.ру».

Авторы обращают внимание на то, что в последние годы российские власти последовательно предпринимали усилия для сокращения долговой нагрузки, а также старались смягчить зависимость от изменчивости цен на энергоресурсы, в частности за счет бюджетного правила. Согласно ему, нефтегазовые сверхдоходы бюджета направляются покупку иностранной валюты, которая затем зачисляется в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Также в докладе указывается на то, что финансовые власти оперативно отреагировали на угрозы экономике и оказали ей поддержку: Минфин выделил на стимулирующие меры около 4,5 процента ВВП, а Центробанк снизил ключевую ставку до рекордно низких 4,25 процента, а затем сохранял ее несколько месяцев — вплоть до середины марта 2021-го.

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В результате по итогам прошлого года ВВП снизился не так сильно, как ожидали специалисты, — на 3,1 процента по сравнению с результатами 2019-го. В нынешнем году Всемирный банк прогнозирует рост экономики на 2,9 процента, в 2022-м — на 3,2, в 2023-м — на 2,5 процента. Госдолг в 2021 году вырастет до 19,1 процента ВВП — по сравнению с докризисными 14 процентами.

Инфляция составит 4,3 процента против прошлогодних 3,4 процента. Дефицит бюджета составит 1,8 процента ВВП, однако уже в следующем году удастся добиться профицита в размере 0,5 процента ВВП, в 2023-м — 0,6 процента.

В целом в регионе Европы и Центральной Азии, которому посвящен доклад Всемирного банка, наиболее тяжелые последствия ожидают те страны, экономики которых сильнее зависят от туризма и сферы услуг. Экономики, ориентированные на производство, напротив, восстановятся быстрее. Аналитики ожидают общий рост инвестиций на 3,8 процента по сравнению с прошлым годом. Россия наравне с Турцией является одной из двух крупнейших экономик региона.