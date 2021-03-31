Россия нашла спасение от санкций

Россия нашла спасение от возможных санкций со стороны западных стран, которые угрожают ее госдолгу, пишет Bloomberg. Выступить его покупателями при новых размещениях могут отечественные банки.

В середине марта Минфин не смог разместить очередной выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). Тогда процедура была прервана под предлогом нестабильности рынка и неблагоприятных условий в виде слишком высокой доходности, которая напрямую влияет на ставку купона при размещении.

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Доходность выросла под влиянием массовых распродаж ОФЗ инвесторами-нерезидентами, выходившими из российского госдолга сразу по нескольким причинам. Среди них опасения по поводу усиления санкций, падение цен на нефть и сомнения в перспективах экономик развивающихся стран на фоне резкого ослабления турецкой лиры.

Однако уже в конце месяца Минфин смог в полном объеме разместить сразу два новых выпуска: на 154,1 и на 200,9 миллиарда рублей соответственно. По оценке аналитиков, главными покупателями выступили российские банки, обладающие достаточными запасами ликвидности.

Случившееся подтверждает, что Россия найдет покупателей на собственный госдолг и сможет пополнить бюджет даже в случае введения наиболее жестких санкций, предполагающих запрет на сделки с ОФЗ для американских резидентов.