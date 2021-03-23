В госдолге России нашли угрозу

В минувшем 2020 году на фоне увеличения заимствований структура госдолга России начала принимать угрожающий характер. К такому выводу пришла Счетная палата, соответствующий отчет опубликован на сайте ведомства.

Речь идет об увеличении доли облигаций с переменным купоном, то есть таким, где выплаты зависят от уровня инфляции, ключевой ставки Центробанка или ставки денежного рынка. За отчетный период эта доля выросла с 18,4 процента до 33,5 процента, хотя безопасным считается уровень в 25 процентов.

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Еще одной проблемой, которую нашли аудиторы, стало снижение интереса к госдолгу у нерезидентов и дочерних иностранных организаций. В январе 2020 года их доля среди покупателей составляла 52 процента, в октябре она рухнула до 4,1 процента.

Фактически это означает, что в страну прекратили поступать деньги из-за рубежа, облигации федерального займа (ОФЗ) скупали только российские организации. К концу года ситуация несколько улучшилась, доля иностранцев на аукционах в декабре выросла до 21,3 процента, что все равно в 2,5 раза ниже, чем год назад.

Ранее Центробанк указал, что иностранцам принадлежит 23,3 процента российского госдолга. Это сравнительно небольшая величина, но половиной из этих облигаций владеют американские фонды. Если США реализуют угрозу и введут санкции против российского госдолга, номинированного в рублях, то ОФЗ грозит новая распродажа, которая приведет к ослаблению рубля.

Увеличение госдолга в 2020 году связано с рекордными за всю современную историю расходами консолидированного бюджета России, на которые пришлось пойти из-за пандемии коронавируса.