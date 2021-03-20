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Набиуллина оценила последствия возможных санкций США на госдолг России

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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ оценила последствия возможных санкций США на российский госдолг. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, если США введут соответствующие санкции, возможны краткосрочные колебания ликвидности. Однако Набиуллина отметила, что в целом уровень госдолга России один из самых низких, «очень небольшой по международным меркам».

«То, что проводится соответствующая бюджетная политика и госдолг находится в контролируемой зоне, это не создает системных рисков для финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться», — сказала она.

Ранее сообщалось, что американские фонды оказались тайным оружием США против России: они накопили достаточное количество российского госдолга, чтобы обрушить курс рубля.

17 марта США объявили о новых торговых санкциях против России. Они стали продолжением ограничительных мер, введенных в начале марта. В течение трех месяцев ограничения могут еще расширить и тогда под угрозу рискует попасть российский госдолг. Уже в июне Вашингтон может ввести запрет на кредитование госструктур страны-нарушителя американскими банками, то есть полностью запретить работу с российским госдолгом.

В Кремле, говоря о рисках из-за санкций, отмечали, что Россия вынуждена будет применять необходимые меры для минимизации последствий от них.

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