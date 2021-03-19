Российская компания попросила санкций против американской

Крупнейший российский производитель фторполимеров и хладонов «Галополимер» обратился в правительство с просьбой ввести санкции против американской компании Daikin, мирового лидера в отрасли, сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для ограничительных мер было названо антидемпинговое расследование, которое конкурент инициировал в отношении поставок российского тефлона в США. Соответствующее письмо направлено в Минпромторг и Минэкономразвития.

Daikin пожаловалась на поставки тефлона (гранулированный политетрафторэтилен, ПТФЭ), используемого в производстве изоляции, антипригарных покрытий и других целях. Эта продукция является основной для «Галополимера», из производимых 11 тысяч тонн в год в США отправляется порядка 1,2 тысячи.

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Глава российской компании Артем Гневнов отметил, что не понимает причину расследования, поскольку российский экспорт незначителен для внутреннего рынка США. По его словам, ответными мерами могли бы стать зеркальные ввозные пошлины не только на химическую продукцию Daikin, но и на другие товары производителя, в том числе кондиционеры.

Организация «Деловая Россия» поддержала просьбу «Галополимера», но предложила не просто обложить пошлинами, а ввести запрет на любые поставки Daikin в Россию. В свою очередь, в Минпромторге указали, что пока изучают материалы, переданные американской стороной, после чего определят российскую позицию. Представитель ведомства добавил, что Россия предпримет ответные действия в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что если США введут санкции в отношении российского госдолга, то его ведомство попросит Центробанк о дополнительной ликвидности, то есть включить «печатный станок». Таким образом министерство намерено профинансировать расходы бюджета.