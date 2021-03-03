Экономика
 
Последние новости
Кремль прокомментировал новые санкции США и ЕС
Задержаны начальники СИЗО и колонии Иркутской области после пыток осужденных
Кремль анонсировал ответ на санкции США и ЕС
Россиянам назвали лучшие для вложения денег виды недвижимости
Кремль возмутился заявлением США о причастности ФСБ к инциденту с Навальным
В Госдуме дали оценку легитимности новых санкций ЕС
На Украине отказались верить в «тотальное наступление русских» в Донбассе
США займутся обратной разработкой стелс-бомбардировщика B-2
Ведущая Первого канала вместе с семьей уехала из России
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский госдолг оказался под угрозой из-за санкций США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Новые санкции, которые США ввели против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), могут поставить под угрозу российский госдолг. Как сообщает The Bell, ограничительные меры могут расширить уже через три месяца.

В частности санкции против России введены по закону CBW Act от 1991 года, описывающему ограничительные меры за применение химического оружия. Сначала вводятся санкции первого этапа: от запрета поставок оружия до прекращения любой помощи со стороны США, кроме гуманитарной.

После этого стране дается 90 дней, чтобы признать нарушения и прекратить использование химоружия. Если условия не соблюдаются, вводится второй и более жесткий пакет санкций, в нем предусмотрены шесть мер, президент США должен будет ввести по крайней мере три из них.

Иными словами, уже в июне Вашингтон может ввести запрет на кредитование госструктур страны-нарушителя американскими банками, то есть полностью запретить работу с российским госдолгом. Как говорилось в обзоре Института международных финансов «Рыночные интервенции. Анализ последствий санкций США против России», запрет на операции с российскими госбумагами может привести к негативным последствиям для всей международной финансовой системы.

Российские облигации федерального займа (ОФЗ) входят во все основные глобальные индексы развивающихся стран и занимают там ключевую позицию. Еще в феврале прошлого года специалисты предупреждали, что возможное введение США санкций на российский госдолг может стать потрясением для развивающихся рынков.

Ранее США обнародовали список россиян, попавших под санкции из-за ситуации с Навальным. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие.

Еще под санкции попали девять компаний из России: «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Худшее впереди: за санкциями США скоро последуют новые, более жесткие
Мировая экономика оказалась в долговой яме
В России призвали избавиться от власти «ядовитого» доллара
Доходы России от нефти и газа рухнули
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 февраля

Почти даром

Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
11:16 1 марта

Названы российские регионы с наименьшими просрочками по кредитам

10:21 1 марта

Власти решили не наказывать российские компании за вред природе

09:16 1 марта

Доля пострадавших от кризиса россиян оказалась больше среднемировой

Экономика00:01 5 февраля

Пленных не берут

Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
08:40 1 марта

В России поменялись правила начисления детских пособий

09:31 1 марта

«Роснефть» опередила «Газпром» по капитализации на 5 миллиардов долларов

08:27 1 марта

Ученые предупредили о влиянии майнинга биткоинов на климат

Экономика00:0430 января

Ваше сиятельство

В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
05:34 1 марта

Российский бизнес запросил новые меры господдержки на 100 миллиардов рублей

04:54 1 марта

Россиян предупредили о грядущем подорожании оливкового масла

01:03 1 марта

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

Россия
Михаил Горбачев«Ну вы меня понимаете»
Михаилу Горбачеву 90 лет. Что он говорил о США, перестройке, Ельцине и Иисусе Христе
«Опасаться нечего»
Как система распознавания лиц в столичном метро улучшит безопасность и комфорт пассажиров
«Миллион на операцию мне самой не заработать»
Только срочная операция вернет Сашу к нормальной жизни. Ей нужна ваша помощь
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Новые правила выдачи пособий, выезда за границу и продажи товаров: главное о переменах в стране
Все материалы
Мир
МИД рассказал о причине новых антироссийских санкций ЕС и США
Россия рассказала о стоящей за партнерством ЕС и США русофобии
Николя СаркозиСуд отправил Николя Саркози в тюрьму за коррупцию
Бывший президент Франции за подкуп судьи проведет год за решеткой
США не увидели наглядных результатов авиаудара по Сирии
В Белом доме сочли ошибкой отмену ограничений по коронавирусу
Все материалы
Бывший СССР
Представители Тихановской ответили на обвинения в попытке захвата Гомеля
«Он не может принимать адекватные решения»
В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников
В Молдавии сделали первую прививку от коронавируса
«У них свои интересы и цели»
Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
Зеленский привился от коронавируса
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Суд разрешил арестовать Анатолия Шария
Все материалы
Экономика
Производство машин в России оказалось под угрозой
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
Цветы в России подорожали вдвое
Ответить за банкротство
Кредиторы «Дека» требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
Перечислены самые популярные подарки для россиянок на 8 марта
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Названо лучшее сливочное масло
Все материалы
Силовые структуры
Суд отпустил задержанного за создание ОПГ вора в законе Колю Киргиза
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
Россиянин получил семь лет за стрельбу из пистолета в заполненном супермаркете
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет заключения
«Прибыль делят смотрящие и надзиратели»
 
Охранник признался в надругательстве над ученицами российской школы
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Хоккеиста Панарина обвинили в избиении девушки
Бывший тренер припомнил историю 10-летней давности. Но не привел никаких доказательств
Взять столицу
Суперматч «Челси» — МЮ и замах «Сити» на 14-ю победу подряд — главные интриги тура АПЛ
Настя Люкин«Я горда быть русской и выступать за Америку»
Советские чемпионы уехали в США за лучшей жизнью. Как их дочь выиграла Олимпиаду и стала звездой
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Все материалы
Культура
Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»
Без вены виноватая
Героин для поп-звезды, новые супергерои Marvel и ЛГБТ-школьники: главные сериалы марта
Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус»
«Он стал мужчиной-любоголиком, дамским угодником, ходоком»
История россиянина, который пытался купить любовь, но не нашел ее и стал клиентом психотерапевта
«Борат 2» получил «Золотой глобус»
От блюза до «абъюза»
Земфира выпустила первый альбом за восемь лет. Каким он получился?
Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»
Все материалы
Интернет и СМИ
Яровая нажаловалась Бастрыкину на TikTok
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Иностранцы заподозрили двойное куриное яйцо в связях с Россией
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Ведущим «Дома-2» придумали новое шоу
«Люди жаждут интимного опыта»
Порноактрисы хотят доказать миру, что они обычные люди. Для этого они покоряют YouTube
Соцсети начнут отчитываться об удалении запрещенного в России контента
Все материалы
Ценности
Модный бренд пообещал отправить заказ клиентки в прошлое и возгордился собой
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Эксперт назвала вечно модную вещь
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Раскрыты способы избежать морщин в зоне декольте
Все прозрачно
Мужчины в юбках, голая грудь и русский дух: как прошли Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Меган Маркл вышла в эфир в платье за две тысячи рублей и удивила фанатов
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Заглядывавший под юбки студент спрятал камеру в санузле и попался
Крокодил два часа сражался с мужчиной и проиграл
Женщина гуляла по пляжу и нашла рвоту кашалота на 19 миллионов рублей
Невеста огорчила жениха отказом звать ее бывшего парня на свадьбу
Все материалы
Volvo представила электрическое кросс-купе C40 Recharge
Mitsubishi Pajero Sport для России: объявлены цены и комплектации
До дилеров новинка доберется в мае 2021 года
Представлен маленький кроссовер Hyundai Bayon
Toyota Yaris: автомобиль года в Европе
Победитель и финалисты конкурса Car of the Year 2021
В России подорожали почти все автомобили Kia
Забытые и малоизвестные Toyota: они вас поразят
Вездеход круче «Крузака», отчаянное ретро, среднемоторный суперкар и другие редкие Тойоты
Opel раскрыл цены на новую модель российской сборки
Все материалы
Дом
Квартиры в Москве подорожали по инерции
«У меня начались панические атаки»
История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире
Интимная зона
У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft
Илон Маск создаст собственный город
Уперлись в потолок
Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы