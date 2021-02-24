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Доходы России от нефти и газа рухнули

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Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Объем нефтегазовых доходов России рухнул на 2,3 триллиона рублей в 2020 году (или на 30,4 процента). Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

Brent от TradingView

Их доля в общем объеме доходов уменьшилась с 39,3 до 28 процентов. По подсчетам Счетной палаты, цена барреля нефти Urals в среднем составляла 43,3 доллара против 63,9 доллара в 2019-м.

В 2020 году курс национальной валюты показал большую устойчивость к колебаниям нефтяных цен, чем во время кризиса 2014-2016 годов, отметили эксперты. При снижении нефтяных цен на 35,2 процента ослабление курса рубля за год составило 11,1 процента, сказано в докладе.

В этом же отчете сообщается, что госдолг России по итогам 2020 года вырос на 39,9 процента (на 5,42 триллиона рублей), до 18,99 триллиона рублей. Внутри страны Минфин занял 5,18 триллиона рублей, что стало максимальным объемом за более чем 15 лет.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заметил признаки перегрева на нефтяном рынке. Он считает, что в долгосрочной перспективе стоимость сырья может опуститься до 45 долларов за баррель.

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