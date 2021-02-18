Нынешние цены на нефть посчитали слишком высокими

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заметил признаки перегрева на нефтяном рынке. Он считает, что в долгосрочной перспективе стоимость сырья может опуститься до 45 долларов за баррель, пишет «Интерфакс».

Долгосрочно держать цены выше 60 долларов за баррель будет слишком сложно, уверен Дюков. По его словам, потребление нефти в мире сможет восстановиться до докризисного уровня в начале 2022 года. Глава «Газпром нефти» отметил, что 45-60 долларов за баррель «абсолютно комфортны для производителей и потребителей и в целом для мировой экономики».

На нынешней неделе, 18 февраля, цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель, вновь превысив показатель января прошлого года.

Ранее ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в текущем году. Эксперты предсказали, что спрос замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 миллиона баррелей. Поводом для пересмотра прогноза стало продление ограничительных мер и введение новых локдаунов в некоторых странах.