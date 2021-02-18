Цена нефти превысила показатель января прошлого года

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель, превысив показатель января прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

К 5:08 18 февраля североморская нефть подорожала на 2,88 процента, достигнув 65,18 доллара за баррель.

15 февраля цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с января 2020 года.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак сделал прогноз о цене на нефть в 2021 году. Он предположил, что она будет находиться на уровне 45-60 долларов за баррель. В то же время ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в текущем году. Эксперты предсказали, что спрос замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 миллиона баррелей.

Рост цен на нефть связан с позицией участников сделки ОПЕК+, которые в конце года согласились ужесточить условия соглашения по ограничению добычи. Дополнительные обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, добровольно снизившая добычу на миллион баррелей в сутки. Следующая встреча объединения должна состояться в марте.