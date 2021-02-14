Заместитель председателя правительства России Александр Новак сделал прогноз о цене на нефть в 2021 году. В эфире «России 1» он предположил, что она будет находиться на уровне 45-60 долларов за баррель, его слова приводит «Интерфакс».

Новак отметил, что в 2020 году спрос на нефть упал на 20-25 процентов. Причиной этого были ограничительные меры, введенные правительствами разных стран из-за коронавируса. Однако к концу года, по словам зампреда правительства, рынок частично восстановился.

«Это означает, что рынок сбалансирован, а цены отвечают ситуации на рынке», — отметил Новак.

9 февраля сообщалось, что цена на нефть марки Brent поднялась выше 61 доллара за баррель, достигнув показателя января прошлого года.

В то же время ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в текущем году. Эксперты предсказали, что спрос замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 миллиона баррелей.

Рост цен на нефть связан с позицией участников сделки ОПЕК+, которые в конце года согласились ужесточить условия соглашения по ограничению добычи. Дополнительные обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, добровольно снизившая добычу на миллион баррелей в сутки. Следующая встреча объединения должна состояться в марте.