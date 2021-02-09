Цена нефти достигла показателя января прошлого года

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent поднялась выше 61 доллара за баррель, достигнув показателя января прошлого года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, по состоянию на 05:15 по московскому времени нефть стоила 61,03 доллара. Позже цена барреля опустилась до значения 60,9 доллара. В последний раз цена на североморскую нефть Brent поднималась выше 61 доллара за баррель 7 января 2020 года.

Рост показала и стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI. Так, по состоянию на 05.19 по Москве ее цена росла на 0,64 процента, достигнув 58,34 доллара за баррель.

Ранее стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января 2020 года взлетела выше 60 долларов за баррель —цена апрельских фьючерсов доходила до 60,05 доллара. Марка WTI также росла в цене, на тот же момент мартовский фьючерс торговался на уровне 57,54 доллара. С начала ноября прошлого года нефтяные котировки выросли более чем на треть.

Рост цен на нефть связан с позицией участников сделки ОПЕК+, которые в конце года согласились ужесточить условия сделки по ограничению добычи. Дополнительные обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, добровольно снизившая добычу на миллион баррелей в сутки. Следующая встреча объединения должна состояться в марте.