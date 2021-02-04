Цена нефти подскочила до максимума за год

Цена нефти марки Brent подскочила до максимума за год и впервые с 20 февраля 2020-го превысила отметку в 59 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В ходе торгов в четверг, 4 февраля, стоимость апрельского фьючерса Brent поднималась до 59,04 доллара за баррель. Цена апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до 56,26 доллара за баррель.

Ранее в феврале Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликовало ежегодный прогноз по ценам на нефть. Самый оптимистичный сценарий предполагает запредельный рост на сырье. К 2050 году стоимость Brent поднимется до 173 долларов за баррель, что значительно выше исторического рекорда. В базовом варианте EIA предсказало 95 долларов, а сценарий низких цен предусматривает цены в районе 48 долларов за баррель.

Стоимость сорта Brent достигла максимума в июле 2008 года. Тогда он торговался на уровне 147,5 доллара за баррель. Весной прошлого года, в разгар первой волны пандемии коронавируса, цена опускалась ниже 20 долларов. Поводом для этого стало падение спроса на сырье и развал сделки ОПЕК.