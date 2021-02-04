США предсказали запредельный рост цен на нефть

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) представило ежегодные прогнозы по ценам на нефть в обозримом будущем. Документ опубликован на сайте ведомства.

В одном из них, оптимистичном, сырье ожидает запредельный рост. К 2050 году его стоимость поднимется до 173 долларов за баррель, что значительно выше исторического рекорда. В базовом варианте EIA предсказало 95 долларов, а сценарий низких цен предусматривает цены в районе 48 долларов.

Материалы по теме Черная полоса Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

Год назад, до начала пандемии коронавируса, ведомство ожидало в оптимистичном варианте 183 доллара за баррель. Однако за год произошло не только резкое падение стоимости сырья, но и резкое ужесточение углеродной политики развитых стран, в том числе самих США, которые к 2050 году намерены радикально сократить спрос на нефть для борьбы с глобальным потеплением. Тем не менее коррекция прогноза носит сдержанный характер.

Стоимость сорта Brent достигла максимума в июле 2008 года. Тогда он торговался на уровне 147,5 доллара за баррель. Весной прошлого года, в разгар первой волны пандемии коронавируса, цена опускалась ниже 20 долларов. Такая ситуация привела к рекордному сокращению добычи со стороны членов соглашения ОПЕК+.

Крупнейший американский производитель нефти ExxonMobil впервые за 40 лет получил годовой убыток. Он составил 22,4 миллиарда долларов. Британский BP завершил год с убытком впервые за десять лет.

По состоянию на 4 февраля стоимость сорта Brent приближается к 59 долларам за баррель. Однако участникам сделки об ограничении добычи не раз приходилось изменять в сторону ужесточения параметры, о которых они договорились в апреле.