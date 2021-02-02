Американский нефтяной гигант получил убыток впервые за 40 лет

Крупнейший производитель нефти США — ExxonMobil — впервые за 40 лет получил годовой убыток. Его объем оценили в 22,4 миллиарда долларов, передает Bloomberg. Выручка в 2020 году упала на 30,7 процента, до 46,5 миллиарда долларов.

Агентство отмечает, что миллиардные убытки компания понесла на фоне пандемии коронавируса и падения спроса на нефть, а также из-за обесценения активов в секторе добычи сланцевого газа. В свою очередь ExxonMobil заверил инвесторов, что продолжит выплачивать дивиденды.

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Не лучше дела идут и у другого нефтяного гиганта BP: он завершил год с убытком впервые за десять лет. Добыча нефти компанией в 2020 году снизилась на 8,1 процента и достигла 3,47 миллиона баррелей в сутки. Выручка гиганта за год упала на 35 процентов (до 180,37 миллиарда долларов).

Ранее в феврале стало известно, что в начале прошлого года Chevron и ExxonMobil вели переговоры о слиянии. В настоящий момент рыночная капитализации Exxon и Chevron составляет 190 миллиардов и 164 миллиарда долларов соответственно, так что, если бы слияние состоялось, оно было бы крупнейшим в истории. Но сейчас переговоры прекращены, представители компаний не стали комментировать этот вопрос.