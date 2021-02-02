Британский нефтяной гигант завершил год с миллиардными убытками

Британский нефтяной гигант BP впервые за десять лет завершил год с убытком. По итогам 2020 года чистый убыток составил 20,3 миллиарда долларов после прибыли в четыре миллиарда годом ранее, сказано в отчете компании.

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Плохие показатели этого года были вызваны низкими ценами на нефть и газ, высокими списаниями расходов на геологоразведочные работы, а также снижением налоговых отчислений. Добыча нефти компанией в 2020 году снизилась на 8,1 процента и достигла 3,47 миллиона баррелей в сутки. Выручка гиганта за год упала на 35 процентов (до 180,37 миллиарда долларов).

В четвертом квартале прошлого года долг компании составил 39 миллиардов долларов. BP принадлежат 19,75 процента акций «Роснефти». На долю компании пришлось 877 тысяч баррелей нефти в сутки из добычи «Роснефти», что почти на пять процентов ниже, чем годом ранее.

Ранее аналитики BP представили собственную оценку перспектив рынка нефти. Эксперты уверены, что пик спроса на сырье уже пройден и потребление его может никогда не вернуться к уровню, который был до пандемии коронавируса.