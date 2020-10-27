Нефтегазовый гигант столкнулся с многомиллиардными убытками

Британский нефтегазовый гигант BP Plc столкнулся с чистым убытком в размере 21,6 миллиарда долларов за девять месяцев текущего года, говорится в отчетности компании.

Прибыль BP снизилась на 96 процентов по сравнению с предыдущим годом. За третий квартал она составила 86 миллионов долларов по сравнению с 2,25 миллиарда долларов годом ранее. Во втором квартале компания понесла убытки в размере 6,68 миллиарда долларов.

Долг нефтегазового гиганта составил 40,4 миллиарда на конец третьего квартала по сравнению с 46,5 миллиарда годом ранее. В BP отметили, что пандемия продолжает «создавать нестабильную и сложную среду».

Ранее аналитики BP представили собственную оценку перспектив рынка нефти. Согласно ей, пик спроса на сырье уже пройден и потребление его может никогда не вернуться к уровню, который был до пандемии коронавируса.