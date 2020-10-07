Саудовская Аравия решила потеснить Россию на нефтяном рынке

Нефтяной гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco решил удвоить добычу нефти, чтобы потеснить конкурентов из России и других стран. Компания хочет увеличить свою долю на рынке, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и игроков рынка.

Saudi Aramco планирует нарастить свои производственные мощности и добывать 13 миллионов баррелей в сутки. Подход Aramco резко контрастирует с ее западными конкурентами, такими, например, как BP и Shell. Они сокращают расходы на добычу сырья и увеличивают инвестиции в экологически чистую энергию, готовясь к миру с низким уровнем выбросов углерода.

«Саудовская Аравия, как производитель с наименьшими затратами на добычу сырья, может нарастить свою долю на рынке в ближайшие годы, даже если мировой спрос и цены на нефть не восстановятся. Кризис естественным образом приведет к снижению добычи в других странах», — сказал директор по Ближнему Востоку и Африке в Fitch Ratings Кришьянис Крустинс.

Если спрос на нефть не восстановится, то это может привести к новой ценовой войне, поэтому Эр-Рияд хочет быть готовым к битве, отметили эксперты. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия решила максимально снизить цены для азиатских покупателей. Инвесторы увидели в этом попытки стимулировать затухающий на фоне новых вспышек коронавируса спрос.