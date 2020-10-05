Восстановление экономики арабских стран ускорилось

В сентябре в трех крупнейших арабских странах возобновился рост частного сектора, не связанного с нефтедобычей. Восстановление экономики ускорилось, пишет Bloomberg.

Условия для ведения бизнеса улучшились в прошлом месяце в ОАЭ, Египте и Саудовской Аравии. Индекс деловой активности PMI IHS Markit в Египте вырос с 49,4 до 50,4 (впервые за 14 месяцев), в Саудовской Аравии — с 48,8 до 50,7, в ОАЭ — с 49,4 до 51.

Компании адаптировались к экономическим проблемам, вызванным пандемией коронавируса, а потребительский спрос и экспорт начали восстанавливаться, отмечают аналитики. Однако экономика стан Ближнего Востока (особенно ОАЭ) сталкивается с дополнительными испытаниями из-за резкого роста числа новых случаев заболевания коронавирусом.

В сентябре совокупный индекс PMI по России составил 53,7 балла, что заметно ниже уровня августа, когда он был на отметке 57,3 балла. Рост деловой активности резко замедлился, показав самые низкие темпы за последние три месяца.