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Эпохе роста спроса на нефть предсказали конец

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Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Британская энергетическая компания BP прогнозирует, что эпоха постоянного роста спроса на нефть закончилась, уровень потребления может не возобновиться в ближайшие 30 лет. Об этом сказано в отчете предприятия.

В своем ежегодном энергетическом прогнозе компания смоделировала три сценария перехода мира на более чистые виды топлива. Первый сценарий подразумевает сохранение текущих трендов без значительных изменений, тогда потребление нефти снизится на 10 процентов к 2050 году.

При «‎Быстром» (Rapid) сценарии будут приняты меры, которые увеличат стоимость парниковых выбросов для производителей, тогда к 2050 году спрос на нефть рухнет на 55 процентов. «‎Нулевой» (Net Zero) сценарий предполагает не только ужесточение климатической политики, но и изменение потребительского поведения. Тогда выбросы углерода должны упасть на 95 процентов через 30 лет, а потребление нефти — на 80, предсказывают эксперты.

При этом восстановление спроса в ближайшие несколько лет (до докризисного уровня) ВР ждет только в обычном сценарии. По двум другим — потребление больше никогда не вернется на тот уровень, который был до пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что крупнейшие мировые нефтяные трейдеры решили приготовиться к значительному избытку сырья из-за кризиса. Они арендуют гигантские танкеры, чтобы при необходимости быть готовыми к хранению ненужных баррелей.

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