Uber собрался использовать только электромобили

Мобильный агрегатор такси Uber к 2030 году собирается использовать в США, Канаде и Европе только электромобили. Информация об этом появилась на сайте компании.

Когда в начале апреля две трети населения мира находились на карантине, выбросы углерода упали на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Вместо того, чтобы вернуться к обычной модели бизнеса, Uber принял решение снизить негативное воздействие на окружающую среду, сказано в заявлении.

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К 2040 году агрегатор намерен стать компанией с нулевым уровнем выбросов, при этом 100 процентов поездок будет на экологичных видах транспорта. К 2030 году Uber планирует реализовать это в США, Канаде и Европе.

Компания выделит 800 миллионов долларов, чтобы помочь сотням тысяч водителей перейти на электромобили к 2025 году. Тем, кто согласится использовать гибридные машины или электрокары, будут начислять премию в 0,5-1,5 доллара за каждую поездку (в зависимости от региона и типа автомобиля).

Компания уже запустила Uber Green в 15 городах США и Канады. Пассажиры могут выбрать для поездки более экологически чистый автомобиль, доплатив за это доллар. К концу года компания намерена распространить программу на 65 городов по всему миру.

Ранее стало известно, что Россия не готова к использованию электромобилей. В рейтинге по этому показателю страну поставили на третье место с конца, хуже дела обстоят только в Бразилии и Индии.