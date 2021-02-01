Стало известно о переговорах крупнейших нефтедобытчиков США о слиянии

Крупнейшие нефтедобытчики в США — Chevron и ExxonMobil — задумали объединиться. Как стало известно Reuters, компании обсуждали слияние в начале прошлого года на фоне обрушения энергетического рынка, но сейчас переговоры прекращены.

Материалы по теме За гранью Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год Черная полоса Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться

В настоящий момент рыночная капитализации Exxon и Chevron составляет 190 миллиардов и 164 миллиарда долларов соответственно, так что, если бы слияние состоялось, оно было бы крупнейшим в истории. Источники агентства указали, что переговоры в прошлом году носили только предварительный характер и не получили продолжения, представители Exxon и Chevron не стали давать комментариев. Выяснить, почему переговоры прекратились, агентству не удалось.

Одновременно Reuters указывает, что сам факт переговоров между нефтегигантами говорит о том, что лидеры ТЭК оказались под серьезным давлением на фоне пандемии коронавируса и общемирового падения нефтяных цен.

Цены на нефть рухнули весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+. Вскоре было заключено новое соглашение: стороны условились сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. С августа ОПЕК ослабила ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорилась о сокращении на 7,2 миллиона. Пока альянс принимает решения о дальнейшей добыче ежемесячно исходя из ситуации на рынке. В начале января было решено, что добычу увеличат только Россия и Казахстан. Общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и до 7,05 миллиона в марте.