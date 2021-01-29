Найден еще один победитель от краха цен на нефть

Крах цен на нефть на фоне коронакризиса позволил транснациональному сырьевому трейдеру Trafigura утроить коммерческую прибыль в прошлом финансовом году (для компании он закончился в сентябре). За 2020 год трейдер заработал рекордные 5,3 миллиарда долларов на торговле нефтью. Об этом пишет Bloomberg.

В прошлом году спрос на нефть упал примерно на четверть, что привело к падению стоимости сырья и дефициту мест для ее хранения. В апреле 2020 года котировки американской WTI впервые в истории опускались в отрицательные значения. То есть продавец фактически предлагал доплатить покупателю, если тот заберет нефть. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, Trafigura в том же месяце увеличила свой флот танкеров на 70 процентов. В результате апрель стал самым загруженным периодом в 27-летней истории компании.

Весной сообщалось, что одним из победителей от отрицательных цен на нефть стала британская трейдинговая компания BB Energy. Во время падения котировок у нее оказалось свободное место для хранения нефти, и компания закупила около 250 тысяч баррелей дешевой WTI. Помимо BB Energy среди бенефициаров обвала оказались сырьевые трейдеры Glencore и Mercuria, а также BlueKnight Energy Partners.

Ранее сообщалось, что владельцам супертанкеров придется отправить часть флота на металлолом из-за снижения спроса на их услуги. По оценке Clarkson Research Services, подразделения крупнейшего в мире судового брокера, в 2021 году на лом пойдут около 2 процентов всех супертанкеров. В предшествующие два года показатель был почти на нуле. Дополнительным стимулом для утилизации судов стало то, что цены на лом в настоящее время достигли максимума с весны 2018 года.