Нефтяные супертанкеры отправят на металлолом

Супертанкерам, на которые приходится примерно пятая часть всех поставок нефти в мире, грозит отправка на металлолом из-за снижения спроса на их услуги. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на руководителей компании, который занимается такими перевозками.

Во время пандемии коронавируса, разразившейся в 2020 году, и падения цен на нефть спрос на супертанкеры упал. Однако в течение периода низких котировок супертанкеры использовались для хранения излишков нефти, и кризис на рынке перевозок был незаметен. Теперь же, когда из-за действия сделки ОПЕК+ добыча нефти в мире сократилась, а спрос начал расти на фоне восстановления мировой экономики, супертанкеры оказались не нужны ни как средство для перевозок, ни как место для хранения нефти.

По оценке Clarkson Research Services, подразделения крупнейшего в мире судового брокера, и 2021 году на лом пойдут около 2 процентов всех супертанкеров. В основном это коснется судов, возраст которых превышает 15 лет. Для сравнения, в 2019-м и 2020-м годах показатель был почти нулевым. Дополнительным стимулом для компаний отправить супертанкеры на металлолом может стать то, что цены на лом в настоящее время достигли максимума с марта 2018 года.

Большинство владельцев супертанкеров не ожидают восстановление доходов ранее второй половины 2021 года. Тогда ожидается, что спрос на нефть вернется к докризисному уровню. Это, в свою очередь, должно привести к увеличению объема транспортировки нефти по морю.