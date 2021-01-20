Россия снова проиграла Саудовской Аравии по поставкам нефти в Китай

Саудовская Аравия, которая является крупнейшим экспортером нефти в мире, вновь обошла Россию по поставкам топлива в Китай. Об этом сообщает Reuters.

В 2020 году ближневосточное государство поставило в КНР 84,92 миллиона тонн нефти (на 1,9 процента больше, чем в 2019-м). Россия экспортировала в Китай 83,57 миллиона тонн (на 7,6 процента больше, чем в прошлом году). Третьим по величине поставщиком нефти в Китай стал Ирак, который поставил 60,12 миллиона тонн (на 16,1 процента больше, чем годом ранее). Также в топ-5 поставщиков вошли Бразилия и Ангола. Кроме того, поставки в Китай в 2020 году нарастили США. В общей сложности Соединенные Штаты направили в КНР 19,76 миллиона тонн нефти, увеличив поставки за год в три раза.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти. Спрос на сырье в КНР оставался высоким в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, которая вызвала экономический кризис и снизила потребление нефти в мире. В целом, в прошлом году импорт сырья в КНР вырос на 7,3 процента по сравнению с предшествовавшим годом, поскольку Пекин начал скупать топливо на фоне обрушения цен.

Россия в 2020 году пыталась обойти Саудовскую Аравию и стать главным поставщиком нефти в Китай. Если с января по ноябрь Эр-Рияд направлял в КНР по 1,6-1,7 миллиона баррелей в день, то Москва стабильно экспортировала около 1,7 миллиона. Однако, в итоге Россия все равно проиграла гонку за статус главного поставщика нефти в Китай.