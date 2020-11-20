Россия и Саудовская Аравия решили побороться за рынок Китая

Саудовская Аравия и Россия решили побороться за то, чтобы стать ведущими поставщиками нефти в Китай в 2020 году. Обе страны увеличивают экспорт, хотя пандемия коронавируса ударила по мировому спросу на сырье, пишет Reuters.

Саудовская Аравия, которая была основным поставщиком на рынок Китая в прошлом году, экспортировала от 1,6 до 1,7 миллиона баррелей в день нефти с января по ноябрь 2020 года. Россия поставила в КНР около 1,7 миллиона баррелей, а Ирак — 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Китай является одной из немногих стран, которая увеличила закупки в этом году, поскольку спрос на топливо восстановился во втором квартале вместе с экономикой в ​​целом. «Похоже, что Россия вытеснила Саудовскую Аравию с первого места в этом году. Но гонка продолжается, еще предстоит увидеть, кто станет окончательным победителем», — сказала аналитик Vortexa Серена Хуанг.

Согласно расчетам Reuters, экспорт сырой нефти в Китай вырос почти на 190 тысяч баррелей в сутки за первые 11 месяцев этого года по сравнению с объемами за 2019 год. КНР начала скупать нефть и газ на фоне резкого обрушения цен на энергоносители.