Азия заказала армаду из танкеров с американской нефтью

Азиатские страны, в том числе Китай и Южная Корея, в декабре 2020 года ждут прибытия армады примерно из 20 танкеров, груженых американской нефтью. Об этом пишет Bloomberg.

Суда были зафрахтованы или зарезервированы, чтобы доставить сырье с побережья Мексиканского залива в Азию. В основном речь идет о супертанкерах, каждый из которых вмещает до двух миллионов баррелей нефти. Если в конечном итоге все зарезервированные суда будут использованы для транспортировки нефти, то объемы поставки в декабре превысит объемы ноября, свидетельствуют данные аналитической фирмы Vortexa.

Как отмечает агентство, китайская компания Rongsheng Petro Chemical на минувшей неделе предпочла закупить нефть у США, а не на Ближнем Востоке или в России. Вашингтон предложил более конкурентоспособные цены, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ноябре показали рекордные темпы роста с начала лета. Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE за месяц выросла с 39 до 47,5 доллара за баррель. Американская WTI с поставками в январе подорожала с 37,18 доллара в начале ноября до 45,2 доллара в конце.