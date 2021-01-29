Поставки нефти из России рухнули до минимума за 16 лет

Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в 2020 году рухнул до минимума за последние 16 лет из-за сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении международного ценового агентства Argus, которое поступило в «Ленту.ру».

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Отгрузки сырья снизились на 540 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом и составили 3,89 миллиона баррелей. Это минимум с 2004 года, когда поставки составили 3,76 миллиона баррелей. По мнению агентства, ослабление ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ в 2021 году позволит увеличить прокачку сырья на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее сообщалось, что доходы от экспорта нефти из России за январь-ноябрь 2020 года рухнули на 40,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 66,391 миллиарда долларов.

ОПЕК и не входящие в организацию страны заключили новую сделку по сокращению добычи весной 2020 года. Стороны условились сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. С августа ОПЕК ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращении на 7,2 миллиона. Пока альянс принимает решения о дальнейшей добыче ежемесячно исходя из ситуации на рынке. В начале января было решено, что добычу увеличат только Россия и Казахстан. Общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и до 7,05 миллиона в марте.