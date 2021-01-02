В России рухнула добыча нефти и газа

В ушедшем 2020 году добыча нефти и газа в России рухнула на 8,6 и 6,2 процента соответственно. Такие данные с поправкой на високосный год приводятся в оперативной сводке ЦДУ ТЭК, передает «Интерфакс».

Объем добычи газа составил 692,33 миллиарда кубометров. Результат декабря отдельно — 66,28 миллиарда, что на 1,6 процента меньше, чем в тот же период год назад.

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Добыча нефти и газового конденсата по итогам 12 месяцев достигла 512 миллионов тонн. Среднесуточный показатель зафиксирован на уровне 10,27 миллиона баррелей. Падение в декабре оказалось серьезнее, чем в среднем за год — 11 процентов.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье в 2020 году сократился на 11,8 процента. Его среднесуточный размер составил 4,39 миллиона баррелей. По системе «Транснефти» было экспортировано 195,37 миллиона тонн нефтяного сырья, 175,62 миллиона из них — российские ресурсы.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы бюджета России за три квартала упали на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На декабрьской пресс-конференции президент страны Владимир Путин заявил, что Россия уже слезла с нефтегазовой иглы, так как 70 процентов российского бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов. Тем не менее в Минфине ожидают, что даже в 2022 году на них будет приходиться больше трети бюджета, а нынешний результат связан с пандемией коронавируса и обвалом спроса на ресурсы в мире.