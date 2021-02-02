Поставки российской нефти в дальнее зарубежье рухнули

За январь текущего года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья составил 17,42 миллиона тонн, рухнув на 18,3 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

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Также подсчитано, что транзит Казахстана составил 1,04 миллиона тонн, Белоруссии — 142,5 тысячи тонн, Туркмении — 79,8 тысячи тонн, Азербайджана — 157 тонн. Поставки российской нефти в страны ближнего зарубежья в январе выросли на 215,4 процента — до 1,28 миллиона тонн.

Что касается российских доходов от нефти, то за январь-ноябрь прошлого года они рухнули на 40,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 66,391 миллиарда долларов. За этот период физический объем экспорта сырья из России упал на 11 процентов (до 220,241 миллиона тонн).

По информации международного ценового агентства Argus, экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья упал до минимума за 16 лет. Это произошло на фоне разрыва сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса. Вскоре было заключено новое соглашение: стороны условились сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. С августа ОПЕК ослабила ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорилась о сокращении на 7,2 миллиона. Пока альянс принимает решения о дальнейшей добыче ежемесячно исходя из ситуации на рынке.