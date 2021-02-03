Bloomberg сообщил об успехах российской экономики на фоне пандемии

Российская экономика пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, причина заключается в решении правительства России не вводить локдаун в стране во второй половине года. Отмечается, что в 2020-м валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1 процента. Это значительно меньше, чем ожидали экономисты.

Авторы материала подчеркнули, что больше всего экономика страны пострадала в первой половине года, когда в России был введены жесткие ограничительные меры, а также когда в мире резко упал спрос на нефть.

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Агентство подчеркивает, что сокращение российской экономики в 2020-м будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3 процента. При этом в текущем году стране предрекают достаточно высокий экономический рост — три процента.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса стала самым мощным ударом по федеральному бюджету России с начала века. Эффект пандемии превысил эффект кризисов 2008-2009 и 2014 годов. В нынешний кризис власти столкнулись с 7-процентным снижением доходов бюджета по сравнению с 2019 годом, в то время как в номинальном выражении расходы выросли на 25 процентов, а в реальном — на 21 процент. В частности, траты на здравоохранение выросли почти в два раза, расходы на социальную поддержку населения — на 43 процента, затраты на регионы — на 39 процентов.