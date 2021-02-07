Россиянам назвали два условия для возвращения курса доллара к 73 рублям

Курс доллара может вернуться к значениям 72,5-73 рубля к концу февраля или началу марта, если нынешние нефтяные котировки сохранятся на уровне 58-59 долларов и не будут введены новые секторальные санкции против российский экономики. Эти два условия РИА Новости назвал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, на рубль продолжит влиять геополитическая обстановка, и сейчас есть «хорошие признаки», что в случае введения Западом новых ограничений, они будут нацелены на конкретных людей и не навредят бизнесу и предприятиям.

Бабин уточнил, что на курс вряд ли заметно повлияет сокращение объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила, так как эти операции незначительны по сравнению с общим объемом торгов. Гораздо большее значение будет иметь ситуация на нефтяном рынке. В январе стоимость барреля Brent в рублевом значении превысила четыре тысячи рублей, переоцененность рубля к нефти исчезла. Эксперт указал, что сейчас цена экономически обоснована и более комфортна и для госбюджета, и для экспортеров.

«Теперь он [рубль] будет более активно отыгрывать дальнейший рост нефтяных цен, а в случае их снижения, если оно не будет носить катастрофичный характер, сдержанно реагировать на этот негатив», — добавил собеседник агентства.

Курс доллара в пятницу, 5 февраля, опустился ниже 75 рублей. Последний раз американская валюта стоила 72,5 рубля в конце июля 2020 года, 73 рубля — 17 декабря.