В ходе торгов на Московской бирже курс рубля рухнул по отношению к доллару и евро до минимума за последние месяцы, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:38 доллар торгуется на уровне 76,33 рубля, а евро — 92,2 рубля. За отметку 76 рублей доллар в последний раз выходил 1 декабря. Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, падают на 0,85 и 1,77 процента.

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Поводом для снижения аналитики называют возможное введение против России санкций со стороны администрации нового президента США Джо Байдена.

Также рынок реагирует на возможность усиления санкционного давления Европы в связи с арестом Алексея Навального, которому угрожает реальный срок. За введение дополнительных ограничительных мер проголосовали депутаты Европарламента. На этом фоне МИД России усомнился в возможности дальнейшего сотрудничества с ЕС

На рубль давит и снижение цен на нефть. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 0,56 процента, до 55,2 доллара за баррель.