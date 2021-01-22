Курс евро рекордно вырос

Курс евро на торгах в пятницу, 22 января, рекордно вырос, свидетельствуют данные Московской биржи. Стоимость европейской валюты стала самой высокой с 13 января.

На момент публикации евро торговался по 90,72 рубля. На пике цена достигала 90,77 рубля. Таким образом, рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,85 рубля, или 0,9 процента.

Курс доллара в момент публикации равнялся 74,52 рубля. На пике он доходил до 74,58 рубля. Рост по сравнению с уровнем закрытия торгов 21 января составил 0,9 процента.

Опрошенные РБК аналитики назвали одной из причин временного ослабления курса рубля риски возможного введения санкций в отношении России. Из-за них инвесторы превентивно избавляются от рублевых активов, повышая их предложение.

Также роль сыграло снижение стоимости нефти: фьючерсы на сырье сорта Brent подешевели на торгах 22 января на один процент, до 55,5 доллара за баррель.