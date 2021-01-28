Спрогнозировано будущее рубля в случае краха доллара

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова спрогнозировала будущее российской валюты в случае, если доллар потерпит крах. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Степанова считает, что при краткосрочном падении курса доллара, дефолте в США или неожиданной денежной или административной реформе в Америке, то курс рубля резко упадет вместе с курсами валют других развивающихся стран. В то же время резко взлетят котировки резервных валют (евро, швейцарского франка, фунта стерлингов, йены), а также вырастут в цене валюты развитых стран — норвежской, датской и шведской кроны, канадского, сингапурского и австралийского доллара. Кроме того, вырастет спрос на драгоценные металлы, недвижимость и бизнес.

Если говорить не об одномоментном крахе доллара, а о постепенном изменении баланса мировых валют в сторону утраты долларом гегемонии, то угроза для рубля также есть, поскольку «инвестиционный, и спекулятивный капитал будут искать "тихие гавани" в виде рынков капитала экономик развитых стран», полагает Диана Степанова.

Ранее бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч высказал мнение, что к концу 2021 года курс доллара значительно снизится. Экономист утверждает, что американская валюта может подешеветь на 35 процентов. Предпосылками для этого он назвал рост дефицита текущих операций в платежном балансе США, усиление европейской валюты, а также бездействие Федеральной резервной системы.