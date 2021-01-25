В первые минуты торгов на Московской бирже курс рубля взлетел по отношению к доллару и евро. Российская валюта отыграла часть обвала, случившегося в пятницу, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:10 доллар торгуется на уровне 74,76 рубля (плюс 0,7 процента по отношению к открытию торгов), а евро — на уровне 91 рубля (плюс 0,66 процента).

Главные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, растут на 1,2 и 1,7 процента соответственно. В последние две сессии они падали вместе с рублем.

Главной причиной ослаблений российской валюты и фондового рынка стало ожидание массовых акций в поддержку Алексея Навального по всей России, которые не были разрешены российскими властями.