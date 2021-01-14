Рублю предсказали укрепление в 2021 году

Курс рубля ждет укрепление до 65-70 рублей за доллар в 2021 году. Такой прогноз содержится в исследовании швейцарского банка Credit Suisse, которое поступило в «Ленту.ру».

По мнению аналитиков, инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,4 процента, что ниже таргета, установленного Центробанком на уровне 4 процентов. В 2021 году рост потребительских цен разгонится до 3,8 процента, а в 2022-м — до 4 процентов. Несмотря на инфляцию ниже таргета в 2021 году, Банк России вряд ли пойдет на снижение ключевой ставки.

Однако полностью такую вероятность исключить нельзя, отмечают эксперты. В 2021 году регулятор может пойти на одноразовое снижение ставки на 25 базисных пунктов, до 4 процентов, если реализуется «экстремальный сценарий резкого падения инфляции».

В целом российская экономика по итогам 2020 года, как ожидается, упадет на 3,6 процента, в 2021 году вырастет на 2,6 процента, а в 2022-м — на 3,2 процента. Аналитики отметили, что восстановление ВВП на душу населения до уровня 2019 года в России займет около двух лет. Такие же сроки эксперты отводят для главной экономики Европы — Германии — и Дании. Китаю, Южной Корее и Польше понадобится около года, Великобритании и Италии — около пяти лет.

Ранее «Лента.ру» представила консенсус-прогноз на 2021 год на основании оценок аналитиков более 10 банков и международных рейтинговых агентств. По их мнению, курс доллара в 2021 году укрепится до 71,4 рубля, курс евро — до 84,7 рубля, инфляция на конец 2021 года составит 3,5 процента, ключевая ставка будет около 4,2 процента, стоимость барреля нефти Brent составит 52,2 доллара.