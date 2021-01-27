В конце прошлого года россияне начали активнее скупать валюту. Только за ноябрь-декабрь объем конвертации составил 4,7 миллиарда долларов, передают «Известия».

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Объем закупленной валюты оказался около пяти миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что у россиян есть, с одной стороны, недоверие к рублю, а с другой — у людей появился доход, который позволил отойти от сберегательной модели. Спрос на валюту также подстегнули низкие рублевые ставки и предпочтение коротких сроков размещения.

Аналитики также называют среди причин, по которым граждане покупают валюту, опасение новых санкций и желание диверсифицировать накопления. Экономисты уверены, что тенденция благоприятная. Рост спроса на валюту говорит о финансовой устойчивости и уверенности, считают они.

Ранее бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч высказал мнение, что к концу 2021 года курс доллара значительно снизится. Экономист утверждает, что американская валюта может подешеветь на 35 процентов. Предпосылками для этого он назвал рост дефицита текущих операций в платежном балансе США, усиление европейской валюты, а также бездействие Федеральной резервной системы.

Ранее аналитики назвали лучшее время для покупки долларов. Подходящим моментом для приобретения американской валюты может стать первая половина февраля или середина весны.