Европа захотела пошатнуть господство доллара

Европейский союз создал план укрепления международной позиции евро, стремясь ослабить влияние доллара, об этом пишет Bloomberg.

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Евросоюз столкнулся с трудностями после санкционной политики США в отношении Ирана, которые затронули европейские банки и компании, а также граждан ЕС, сотрудничающих с исламской республикой. Применение односторонних санкций третьими странами серьезно повлияло на способность ЕС и его государств-членов продвигать внешнеполитические цели, соблюдать международные соглашения и управлять двусторонними отношениями с государствами, на которые распространяются санкции, сказано в документе.

Европа хочет пошатнуть господство доллара, потому что стремится защитить свои стратегические интересы, пишет издание. ЕС намерен стать мировым центром «зеленого финансирования», что должно укрепить позицию евро.

Евро стал самой используемой валютой для совершения глобальных платежей в октябре прошлого года. Впервые с февраля 2013 года он опередил доллар. Однако около 85 процентов всех валютных операций по-прежнему проводится с долларом, на него приходится 61 процент валютных резервов.

Ранее экономисты Goldman Sachs заявили, что рубль станет лучшей валютой по доходности в 2021 году. Доллар, по их прогнозам, продолжит падение.